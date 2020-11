Drie Franse zussen en broer opgepakt in Zaandam voor diefstal

De politie heeft drie zussen en een broertje uit Frankrijk aangehouden nadat zij in een supermarkt in Zaandam spullen hadden gestolen. Volgens de politie zag een beveiligingsmedewerker op een camera dat de vrouwen verschillende producten aan elkaar doorgaven om in een van de twee tassen van de jongen te stoppen. Hij liep vervolgens langs de kassa zonder te betalen. Ondertussen leidde één van de zussen de caissière af door een artikel op de kassa te leggen, zonder dat af te rekenen. De beveiliger hield hen alle vier aan en schakelde de politie in.

Geen van de vier had identiteitspapieren bij zich. Ze beweerden twee dagen in Nederland te zijn en maandag nog in Parijs te moeten werken. Daarnaast ontkenden de zussen (24, 22 en 18) iets te hebben gestolen, zij gaven het broertje van 13 daarvan de schuld. Op die manier probeerden zij onder hun straf uit te komen, aangezien in Frankrijk kinderen onder de 14 niet worden aangehouden voor dit soort diefstallen.

Toen de politie hen alsnog wilde meenemen voor een nacht in de cel, veranderden de vier hun verhaal. De jongen zou de volgende dag naar school moeten en een baby zou afhankelijk zijn van borstvoeding van een van de dames. Ook hier ging de politie niet in mee, omdat scholen door corona in Frankrijk zijn gesloten en de baby zeven maanden oud bleek te zijn. De jongen zou daarnaast suikerziekte hebben waardoor hij niet de cel in kon. Hij is medisch onderzocht, waarna ze alle vier alsnog zijn aangehouden.

De winkel heeft aangifte gedaan voor diefstal ter waarde van ongeveer 40 euro.