Drie Franse mannen aangehouden na aanrijding op A16

Na een aanrijding op de A16 bij Dordrecht zijn drie mannen uit Frankrijk na een achtervolging door de politie aangehouden. Ze waren er lopend vandoor gegaan nadat ze met hun auto, met Frans kenteken, op een andere auto botsten.

In een oproep via Burgernet werd hun signalement verspreid en gevraagd naar het drietal uit te kijken. „Langs de N3 konden ze uiteindelijk worden opgepakt. Hun verhoor en doorzoeking van de auto moet meer duidelijkheid verschaffen over de zaak”, aldus een woordvoerster.

Bij de botsing raakte niemand gewond.