Drie familieleden omgekomen door ongeluk A12

Door het ongeluk op de A12 bij het Prins Clausplein in Den Haag zijn drie familieleden van elkaar omgekomen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Het waren leden uit een Turkse familie in Zuid-Holland. Het vierde slachtoffer was een 26-jarige Rotterdammer.

De slachtoffers uit de familie zijn twee mannen van 16 en 21 jaar oud uit Zoetermeer en een 18-jarige man uit Den Haag. Het vierde slachtoffer zou volgens Omroep West binnenkort met een vrouw uit die familie trouwen.

De slachtoffers zaten in één auto. Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken. Het onderzoek rond het Prins Clausplein is nog in volle gang. De A12 tussen Nootdorp en Den Haag was enige tijd in beide richtingen afgesloten, maar ging rond 06.45 uur weer open.