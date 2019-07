In de plaats Handel (Noord-Brabant) zijn zaterdagochtend drie mensen omgekomen door een verkeersongeval. Twee mensen raakten gewond, meldt de politie. Over de identiteit van de slachtoffers kon een woordvoerder nog niets zeggen. De politie moet de nabestaanden nog inlichten.

Bij het ongeval op de N272 waren drie auto’s betrokken. Twee omgekomen slachtoffers zaten in dezelfde auto.

De toedracht is nog niet bekend. De weg is afgesloten voor verkeer in verband met het onderzoek naar de toedracht.