Drie doden bij familiedrama Dordrecht

In Dordrecht zijn drie doden gevallen bij een schietincident. Het zou gaan om een familiedrama. De schutter was een politieagent, die ook zichzelf heeft omgebracht.

Het is goed mis in de #Heimerstein #Dordrecht ...



Minstens 2 ambulances, een traumaheli, 15 politiewagens, een aantal motoren en overal politie.



Sterkte @Politie_Dordt, wat er ook aan de hand is. pic.twitter.com/SrVKxyHCLm