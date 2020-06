Drie automobilisten aangehouden voor witwassen

De politie heeft op drie snelwegen in het land verdachten van witwassen aangehouden. In totaal hebben medewerkers van de Dienst Infrastructuur bijna 240.000 euro contant geld in beslag genomen, meldde de Landelijke Eenheid vrijdag.

Op de A2 ter hoogte van Nederweert controleerden agenten woensdag een 36-jarige man met de Nederlandse nationaliteit maar woonachtig in België. In de auto van de man hing een wietgeur en tijdens het onderzoek vond de politie bijna 23.000 euro en twee zogenaamde cryptotelefoons waarvan bekend is dat deze vaak gebruikt worden door criminelen om elkaar versleutelde berichten te versturen. De man is aangehouden. Het geld, de telefoons en de auto zijn in beslag genomen.

Op de A4 bij Delft vond de politie woensdag in een verborgen ruimte in een auto die bekend was uit de politiesystemen een tas met 124.000 euro. De 27-jarige bestuurder uit Oosterhout werd aangehouden. Bij de doorzoeking van zijn woning heeft de politie nog eens 4000 euro in beslag genomen.

Agenten troffen in de nacht van woensdag op donderdag tijdens een controle op de A16 bij Hendrik-Ido-Ambacht in een verborgen ruimte van een auto bijna 90.000 euro aan. De 20-jarige bestuurder uit Rotterdam werd aangehouden als verdachte van witwassen.