Drie arrestaties om invoer grote partij cocaïne Vlissingse haven

Drie mensen zijn aangehouden voor betrokkenheid bij de invoer van 4500 kilo cocaïne in de haven van Vlissingen in april. De drugs werden ontdekt door de douane, in een container met bananen afkomstig uit Costa Rica. De douane meldde eerder dat de geschatte straatwaarde van de drugs ongeveer 180 miljoen euro is.

De politie meldt zondag dat de drie dinsdag aangehouden verdachten een 38-jarige man uit Vlissingen, een 23-jarige vrouw uit Grijpskerke en een 46-jarige man uit Middelburg zijn. De man uit Middelburg werd aangehouden in gevangenis De Schie in Rotterdam, waar hij vastzit omdat hij ook verdachte is in een ander onderzoek.