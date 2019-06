Drie arrestaties na schietpartij Rotterdam

De politie heeft zondagavond drie mannen aangehouden die mogelijk betrokken waren bij een schietpartij in Rotterdam. Rond 21.30 uur kwam er een melding binnen dat een groep mannen op straat aan het vechten was. De vechtpartij aan de Waldeck Pyrmontlaan eindigde in een schietpartij.

De politie rukte flink uit, meer dan twaalf eenheden en een politiehelikopter waren bij de actie betrokken. Een van de aangehouden mannen moest naar het ziekenhuis omdat hij een schotwond in zijn been had.

Een auto is in beslag genomen omdat deze mogelijk van een van de verdachten is.