Drie arrestaties na ontvoering vrouw

De Duitse politie heeft zaterdagavond drie mannen aangehouden na de ontvoering in de nacht van vrijdag op zaterdag van een 22-jarige Poolse vrouw uit een vakantiehuisje op een recreatiepark in het Noord-Hollandse Opmeer. Bij de aanhoudingen raakten twee verdachten licht gewond, maakte de Duitse politie zondag bekend.

Bij het huisje werd in de vroege zaterdagochtend omstreeks 01.10 uur op de deur geklopt. Toen de bewoners opendeden, stonden er enkele mannen voor de deur. Een van hen eiste, onder bedreiging met een wapen, dat de vrouw met hem mee zou komen. De mannen vertrokken per auto met de vrouw, aldus een woordvoerder van de politie in Noord Holland. De aanleiding van de ontvoering ligt mogelijk in de relationele sfeer.

Volgens de Duitse politie waren drie Poolse mannen (26, 27 en 32 jaar) bij de ontvoering betrokken. Een van hen zou een vuurwapen hebben. De ontvoerders waren met de vrouw naar Duitsland gereden.

De Duitse politie kreeg de auto waarmee de ontvoerders uit Opmeer waren weggereden zaterdagavond in het vizier op de snelweg A57. De agenten zetten de auto bij Willich, niet ver van Venlo, aan de kant. In de auto zaten twee ontvoerders en de 22-jarige vrouw. Bij de aanhouding raakten de twee ontvoerders licht gewond, de vrouw bleef ongedeerd.

De derde verdachte arresteerde de Duitse politie zaterdagavond na een inval in een appartementencomplex in Bergheim, waar de agenten elf mensen controleerden. De derde verdachte viel daarbij door de mand.