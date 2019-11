Drie arrestaties in zaak neergeslagen agent bij trouwstoet

In het onderzoek naar het neerslaan van een Rotterdamse agent tijdens een trouwstoet zijn woensdag drie personen aangehouden. Ze worden verdacht van het beïnvloeden van getuigen. Het gaat om de 43-jarige moeder van de bruid, de 54-jarige vader van de bruidegom en de 22-jarige bruidegom zelf.

Naast het beïnvloeden van getuigen wordt de bruidegom ook vervolgd voor het beledigen van een ambtenaar in functie. De 25-jarige Rotterdamse deelnemer aan de stoet die de agent zou hebben mishandeld, zit al langer vast.

Het incident gebeurde 30 augustus. De politie werd gewaarschuwd over een trouwstoet, omdat deelnemers onnodig zouden toeteren, asociaal reden, mensen op autodaken zaten en het overige verkeer stopten en blokkeerden. Toen de politie ingreep, sloeg de 25-jarige deelnemer aan de trouwstoet een agent zo hard, dat de politieman viel en korte tijd het bewustzijn verloor. De man is vorige maand in Lopik aangehouden.