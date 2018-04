Drie arrestaties in azc Weert

De politie heeft maandagavond drie mensen aangehouden in het asielzoekerscentrum (azc) in Weert wegens vernieling en openlijke geweldpleging.

De politie ging aan het begin van de avond naar het azc voor een aanhouding in verband met een winkeldiefstal eerder op de dag. Bij de arrestatie werden agenten belemmerd in hun werk en ontstond er een opstootje. Dat mondde uit in de drie arrestaties.

Meerdere politieauto’s en tientallen agenten rukten uit naar het incident.

De politie laat weten dat er geen sprake is van een gijzeling of bedreiging met een vuurwapen „in tegenstelling tot berichtgeving in de media”.