Drie aanhoudingen voor Haagse brand op 1 januari

De politie heeft vrijdag drie Hagenaars van 19, 21 en 23 jaar aangehouden voor betrokkenheid bij een grote brand aan de Laan van Wateringse Veld in Den Haag op nieuwjaarsdag.

Meerdere voertuigen brandden in de avond van 1 januari volledig uit op een afgesloten parkeerterrein. Mensen in de bovenliggende appartementen kwamen daarbij in levensgevaar en moesten worden geëvacueerd. Diverse inwoners raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis.

Na onderzoek kwam de politie bij de drie mannen uit. De 23-jarige man wordt ook verdacht van twee eerdere autobranden tijdens de jaarwisseling. Deze voertuigen stonden in de omgeving van de Laan van Wateringse Veld.