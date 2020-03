In Rotterdam is zondag een schietpartij geweest in Dadeltuin. Een 19-jarige Rotterdammer is meerdere keren geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis.

Kort na de schietpartij kon de politie drie mannen aanhouden op het Prinsenplein. Ze zaten in een auto, die door de agenten kon worden aangehouden. Het is nog niet duidelijk wat hun rol is geweest bij het schietincident.

De aanleiding voor de schietpartij is ook nog niet bekend.