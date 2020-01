De politie in Heerlen heeft drie mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een schietpartij zondagavond in het Vrieheidepark. Twee verdachten liggen gewond in het ziekenhuis. De derde is overgebracht naar het politiebureau.

Het is nog niet duidelijk wat er zondag precies is gebeurd en wat de verdachten precies wordt verweten. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit en vraagt getuigen zich te melden.