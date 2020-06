De politie heeft drie mensen aangehouden na de vondst van een dode vrouw in een woning in de Jan Th. Tooroplaan in Ede. Agenten ontdekten het slachtoffer in het huis nadat er een melding was binnengekomen.

De betrokkenheid van de drie bij het incident en hun relatie met de vrouw wordt onderzocht. De politie is een onderzoek gestart.