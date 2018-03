Drie aanhoudingen in moordzaak Reduan B.

De politie heeft drie aanhoudingen verricht in verband met de dood van Reduan B., de broer van kroongetuige Nabil B. Het gaat onder meer om een 41-jarige man, die ervan wordt verdacht Reduan B. te hebben neergeschoten. Reduan B. werd donderdag vermoord in Amsterdam.

De man is opgepakt nadat DNA dat bij de plek van het misdrijf was gevonden bleek overeen te komen met een DNA-profiel in de databank van de politie.

Ook zijn een 34-jarige man en een 31-jarige man aangehouden. Zij worden verdacht van medeplichtigheid.

Nabil B. is kroongetuige in een zaak tegen de Mocro-maffia.