Drie aanhoudingen in moordzaak Almere

In het politieonderzoek naar de moord op Ali Motamed in Almere zijn drie verdachten aangehouden. Het gaat om mannen van 28, 35 en 36 jaar oud, allen afkomstig uit Amsterdam. Motamed (56) werd 15 december 2015 voor zijn woning aan de Hendrik Marsmanstraat in Almere doodgeschoten.

De 28- en de 35-jarige zitten vast, de 36-jarige man is na verhoor heengezonden. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Er wordt nog steeds onderzoek gedaan naar het motief van de moord.

In het onderzoek werd eerder een oproep gedaan in het tv-programma Opsporing Verzocht. Het Openbaar Ministerie (OM) loofde al een beloning uit van 10.000 euro voor de gouden tip in deze zaak.