Drie aanhoudingen in ‘grote’ oplichtingszaak in Twente

De politie heeft nieuwe aanhoudingen gedaan in een onderzoek naar oplichting via WhatsApp. Drie jongemannen uit Hengelo van 17, 19 en 20 jaar zijn eind augustus en begin september gearresteerd. In juni werden al een 18-jarige man uit Borne en een 19-jarige man uit Hengelo aangehouden.

Met de drie nieuwe aanhoudingen spreekt de politie nu van een „groot onderzoek”, terwijl eerst nog sprake was van een relatief klein onderzoek. Ruim twintig zogenoemde ‘geldezels’ zijn in beeld. Een geldezel is iemand die zijn bankrekening laat gebruiken voor fraude, wat strafbaar is.

In juni kwam de zaak aan het rollen toen de politie dertien aangiftes kreeg van een zogeheten vriend-in-noodfraude. Een oplichter doet zich daarbij via WhatsApp, vaak met profielfoto, voor als een bekende van het slachtoffer en geeft aan een nieuw telefoonnummer te hebben en snel geld nodig te hebben. Achter deze vorm van oplichting zitten vaak criminele organisaties.

De aangehouden mannen worden ervan verdacht dat zij bankpassen regelden waarop het geld gestort werd.