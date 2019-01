Dresden opent kleine expo op Tefaf

De Staatliche Kunstsammlungen uit het Duitse Dresden lenen 23 hoogtepunten uit de eigen collecties aan de komende internationale kunst- en antiek beurs Tefaf in Maastricht, waar ze er dan een soort mini-museum mee openen. Onder de stukken die de Duitse musea de beurs in bruikleen geven is een Rembrandt, De Ontvoering van Ganymedes uit 1635.

In Dresden zijn ze aan het verbouwen. De Paraderäume gaan in september weer open en de Semperbau heropent in december. Intussen lenen de Dresdenaren de Tefaf ook nog onder meer de kroon van een vroegere keurvorst en een sculptuur van Apollo en Daphne naar Bernini.

De Tefaf heeft dit jaar plaats van 16 tot 24 maart.