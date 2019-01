Drentse schilders maken de Nachtwacht compleet

De Nachtwacht zoals hij nu in het Rijksmuseum hangt is niet compleet. In het verleden zijn er stukken van het doek gesneden. Een groep kunstenaars uit Emmen gaat vrijwillig het meesterwerk van Rembrandt in het originele formaat naschilderen.

Kunstschilder Fokke Wester (67) is een van de initiatiefnemers van ”De Rembrandt van Emmen”. Samen met tientallen vrijwilligers werkt hij in de giraffestal van de voormalige dierentuin in het centrum van Emmen aan het gigantische schilderij.

Hoe kwam u erop om de complete Nachtwacht te gaan schilderen?

„Een vriend kwam op het idee toen hij in een krant een artikel over de Nachtwacht zag. Hij stuurde me een berichtje: of ik het leuk zou vinden dat schilderij eens te gaan naschilderen. Na enige twijfel besloten we een stichting op te richten en op zoek te gaan naar geld en schilders.”

Hoe heeft u dat geld en de mensen bij elkaar gekregen?

„Eerst hebben we ons als stichting gemeld bij de gemeente. Daardoor konden we aanspraak maken op een aantal fondsen en subsidies.

Om vrijwilligers te vinden hebben we een aantal informatieavonden gehouden. Daaraan hebben we wat schilders overgehouden, die het vervolgens weer hebben doorverteld in hun kennissenkring.

De gemeente heeft ons geholpen bij het vinden van een locatie. Dat is uiteindelijk de giraffestal van de oude dierentuin in het centrum van Emmen geworden.”

U gaat de Nachtwacht schilderen zoals hij origineel was. Hoe zit dat?

„De Nachtwacht is in 1715 verhuisd naar het Paleis op de Dam, dat toen nog het stadhuis van Amsterdam was.

Het moest tussen twee deuren hangen, maar daar was het schilderij te breed voor. Aan de ene kant is toen zo’n 15 en aan de andere zo’n 50 centimeter afgesneden.

Rembrandt heeft de Nachtwacht vanuit verschillende kleine schilderijen gemaakt. Daardoor weten wij hoe het origineel eruit heeft gezien. Een later toegevoegd schild met namen schilderen we niet mee.”

Hoe lang duurt het project?

„Met veertig schilders uit de regio zijn we denk ik twee jaar bezig tot het schilderij klaar is.

Op 17 januari beginnen we met het aanbrengen van de onderlagen. Bezoekers mogen vanaf dat moment ook gratis komen kijken bij het schilderproces.

Als die onderlagen klaar zijn, gaan we nog een keer naar het Rijksmuseum in Amsterdam om het echte schilderij te bestuderen. Daarna gaan we de rest afschilderen.

Uiteindelijk hopen we dat de Nachtwacht van Emmen in het najaar van 2020 af is.”

