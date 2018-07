Drentse Fiets4Daagse dinsdag van start

Drenthe zet zichzelf de komende dagen stevig op de kaart, de fietskaart. Dinsdag begint de 53e editie van de Fiets4Daagse. Op acht startplaatsen, waaronder Emmen, Diever, Meppel en Westerbork, kunnen deelnemers opstappen. Er zijn diverse afstanden, van 25 tot 100 kilometer.

Het evenement, waaraan elk jaar vele duizenden mensen meedoen, kleurt dit jaar rood naar de rode vlag van de provincie. „Die vlaggen mogen door iedereen langs de route worden uitgehangen”, aldus de organisatie. „Op meerdere routes kun je een boerderij bezichtigen, een rondleiding krijgen bij een lokale bakker of bijvoorbeeld een balletje slaan op de golfbaan.” Woensdag wordt in elke startplaats „het Grootste, Gratis en Gastvrije ontbijt” gehouden.

In 2015, bij de vijftigste editie, fietste koning Willem-Alexander een stukje mee. Zijn vader, prins Claus, deed dat in 1990 bij het 25-jarig bestaan en koningin Juliana fietste in 1975 mee bij de tiende editie.