Drents Museum stelt expositie Frida Kahlo een jaar uit

Het Drents Museum in Assen heeft besloten de grote tentoonstelling over de Mexicaanse schilderes Frida Kahlo een heel jaar te verschuiven. Viva la Frida! - Life and art of Frida Kahlo stond voor dit najaar gepland.

„Door de coronacrisis is de organisatie van ons omvangrijke Frida Kahlo-project voor komend najaar in troebel vaarwater beland. Veiligheid van onze bezoekers en medewerkers staat voorop. Om recht te doen aan het fantastische werk van Frida Kahlo én om toch zoveel mogelijk bezoekers op een veilige en gastvrije wijze te kunnen laten genieten, is het volgens ons niet verantwoord de tentoonstelling dit jaar te openen. Ook vanuit Mexico kwam nadrukkelijk het verzoek tot verplaatsing gezien de onzekere situatie rond corona daar”, aldus aldus Harry Tupan, directeur van het Drents Museum. In Mexico zitten belangrijke bruikleengevers.

Het is de bedoeling dat er niet alleen schilderijen en tekeningen van de legendarische kunstenares (1907-1954) te bewonderen zullen zijn op de expositie, maar onder meer ook kleding en sieraden.

Viva la Frida! is nu vanaf 10 oktober 2021 te zien en de kaarten blijven geldig.