Drents Museum presenteert bijzonder zwaard

Het Drents Museum presenteert dinsdag een bijzonder zwaard van ongeveer 3600 jaar oud. Het gaat om een zwaard uit de Bronstijd dat in de Drentse plaats Echten werd gevonden en expres is verbogen. In heel Nederland is slechts een aantal vergelijkbare vondsten bekend, zo meldt het museum.

Het zwaard uit Echten vertoont enkele opmerkelijke knikken die volgens het museum vermoedelijk bewust zijn aangebracht. Hoogstwaarschijnlijk is het destijds ritueel onklaar gemaakt, voordat achter werd gelaten voor ‘hogere machten’ bij wijze van offer. Daarmee verkreeg hij vermoedelijk de krijgerstatus, aldus het museum, „waarbij de eigenaar een andere levensfase ingaat”.

Het handvat van het zwaard is niet bewaard gebleven. Om de bezoeker een indruk te geven van de originele staat van het wapen, heeft de Noorse archeoloog Ørjan Engedal een replica gemaakt. Hij heeft gekozen voor een houten heft, maar het originele heft zou ook van een ander organisch materiaal geweest kunnen zijn, zoals been.

Het „topstuk onder de titel wapenoffers uit de Bronstijd” is te zien tot en met 3 maart 2019. In de expositie toont het museum nog twee andere recente aanwinsten van wapens uit de Bronstijd, gevonden in de Drentse plaatsen Drouwen en Donderen. Het gaat om een zwaard van 60 centimeter lang en dolk van 17 centimeter lang.