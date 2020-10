Drents Museum belicht 75-jarige Helmantel

Het Drents Museum in Assen toont vanaf zaterdag meer dan tachtig schilderijen van Henk Helmantel, vermaard om zijn stillevens en kerkinterieurs. De tentoonstelling Henk Helmantel - Meesterschilder omvat topstukken uit zijn hele oeuvre, van vroeg tot recent, maar ook voorwerpen die met de kunstenaar en zijn werk samenhangen.

Helmantel (75) schildert inmiddels al meer dan een halve eeuw en werkt onverminderd door. Hij is een realist. „In eerste instantie lijkt hij voorwerpen en interieurs enkel en alleen realistisch weer te geven. Toch verraadt een tweede blik een zoektocht naar een soort eeuwigheid, een hogere waarde die gevonden kan worden in het alledaagse. Helmantel transformeert ‘gewone’ dingen in schatten en laat juist de schoonheid van het kleine en het alledaagse zien”, zeggen ze in het Drents Museum.

Genoemd museum hield zestien jaar geleden ook een succesvolle Helmantel-expo. De nieuwe tentoonstelling toont deels werk dat nog niet eerder tentoongesteld is. De spullen waarmee de expo wordt gecombineerd zijn onder meer middeleeuwse houtsculpturen, antiek Chinees aardewerk en Romeins glas.

Henk Helmantel - Meesterschilder is te bezoeken tot en met 7 maart.