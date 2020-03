Drenthe trekt subsidies voor afgelaste evenementen niet in

Drenthe gaat geen subsidies intrekken voor activiteiten die door het coronavirus niet door kunnen gaan. De provincie wil op die manier bedrijven en organisaties die door de coronacrisis zijn getroffen tegemoetkomen, meldt de Drentse commissaris van de Koning Jetta Klijnsma.

In een videoboodschap aan de Drentenaren zegt Klijnsma dat de provincie ondernemers coulant wil behandelen. „We betrachten coulance voor bedrijven en organisaties, die subsidies hebben ontvangen voor activiteiten die geen doorgang kunnen vinden. Zoals alle activiteiten rondom 75 jaar Vrijheid in Drenthe, waar veel betrokkenen hard voor gewerkt hebben. Die subsidies gaan we niet terugvorderen.”

Klijnsma roept verder de samenleving op zich te houden aan de richtlijnen van het RIVM. „Ik begrijp dat dat soms heel moeilijk kan zijn. Uw dagelijks leven staat op z’n kop. Toch hoop ik dat het u lukt om onze Drentse nuchterheid én hartelijkheid ook nu hoog te houden.”