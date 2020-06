Drenthe bereidt zich voor op vestiging wolf

De provincie Drenthe houdt er rekening mee dat zich „over niet al te lange tijd” een wolf gaat vestigen in de provincie, vermoedelijk in het Drents-Friese Wold. Daarom is dinsdag een commissie ingesteld, die zich buigt over een provinciale regeling voor het vergoeden van wolvenschade en advies aan schapenhouders over maatregelen tegen aanvallen van een wolf. Gelderland, tot nu toe de enige provincie met gevestigde wolven, heeft al een jaar zo’n commissie.

In Drenthe en Friesland zijn al sinds vorig najaar schapen aangevallen door een wolf. Uit DNA-onderzoek blijkt dat het in elk geval tot in februari meestal dezelfde mannetjeswolf was. Als een wolf een halfjaar in hetzelfde gebied blijft, heeft hij daar volgens wolvendeskundigen een territorium afgebakend en is er sprake van vestiging.

Maar sinds eind maart zijn er geen wolvenaanvallen meer vastgesteld in het Drentse gebied. Schapen die sindsdien in die buurt zijn gedood, waren de prooi van een vos. Van enkele heel recente aanvallen op schapen en op een Schotse Hooglander is nog niet bekend welk dier dat heeft gedaan, aldus BIJ12, het bureau dat voor de provincies onder andere wolvenschade bijhoudt.

Drenthe stelt dat er veel aanwijzingen zijn dat er een of meer wolven in de provincie rondlopen. De provincie heeft ook een aantal wolfwerende hekken aangeschaft. Schapenhouders in gebieden waar de wolf al aanviel, kunnen die van de provincie lenen totdat zij zelf maatregelen hebben genomen.