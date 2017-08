Drenkeling uit zwembad gehaald, bad dicht

Een zwembad aan de Drie Decembersingel in het Venlose stadsdeel Blerick is gesloten nadat daar maandagmiddag een drenkeling uit het water is gehaald. Volgens de politie is de drenkeling in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Omroep Venlo gaat het om een ongeveer 16-jarige Syrische jongen.

Het zwembad sloeg rond 14.40 uur alarm. Een traumahelikopter kwam ter plaatse om medische bijstand te verlenen. Hij zou zijn gereanimeerd. De andere gasten verlieten het water, waarna het Buitenbad Groot Venlo dicht ging, aldus de omroep.

Medewerkers van het zwembad zouden de jongen herhaaldelijk gewaarschuwd hebben om het grote bad niet in te gaan omdat hij niet kon zwemmen.

De politie stelt een onderzoek in, en kon nog geen nadere informatie geven.