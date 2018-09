Drenkeling Muiden mogelijk omgekomen door misdrijf

De politie sluit niet uit dat een drenkeling die donderdag is aangetroffen in het water in Muiden door een misdrijf is omgekomen. Een omstander schakelde de politie in nadat die iets verdachts had zien drijven in de Muidertrekvaart. Ter plekke zagen agenten dat het een persoon betrof, die was overleden.

Een woordvoerster van de politie kon nog niet zeggen of het een man of een vrouw betrof. Na een eerste onderzoek sluit de politie een misdrijf niet uit. De zegsvrouw kon daarover niet meer kwijt. De zaak is nu in handen van de recherche.