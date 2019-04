Een drenkeling naar wie woensdagochtend bij Enkhuizen is gezocht, is levenloos uit het water gehaald. De politie onderzoekt wat er is gebeurd.

Veel hulpdiensten rukten uit na een melding dat er iemand bij de Krabbersgatsluis in het water zou liggen. De brandweer, reddingsmaatschappij, politie en ambulance werkten mee.

Over de identiteit van de drenkeling is nog niets bekend.