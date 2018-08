De drenkeling die de brandweer maandag in Bunschoten uit het water aan de Stadsspuit heeft gehaald, is later op de dag in het ziekenhuis overleden. Dat meldt de brandweer van Bunschoten.

Buurtbewoners hadden maandagochtend alarm geslagen toen ze iemand in het water zagen zwemmen die even later niet meer zichtbaar was. De drenkeling werd door de hulpdiensten uit het water gehaald, gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed.