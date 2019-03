Dreigingsniveau Utrecht terug naar 4

Het dreigingsniveau in de provincie Utrecht is terug op 4, het niveau van voor de aanslag in een tram in de stad Utrecht. Dat meldt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Vanwege de aanhouding van de vermoedelijke schutter wordt het niveau verlaagd vanaf 5, het hoogst mogelijke niveau. In de rest van Nederland gold al langer niveau 4.

Bij niveau 5 is de terroristische dreiging in Nederland ‘kritiek’. De NCTV heeft in dat geval concrete aanwijzingen dat terroristen op het punt staan een aanslag in Nederland te plegen, er heeft al een aanslag plaatsgevonden of er is een kans op een vervolgaanslag in Nederland. Bij niveau 4 is de kans op zo’n aanslag reëel.