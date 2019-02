Dreiging rellen NAC niet gemeld aan politie

De politie heeft zich niet goed kunnen voorbereiden op de rellen na afloop van NAC-Willem II op 21 oktober omdat signalen over een dreigende confrontatie van supporters niet zijn uitgewisseld. Al voor het eind van de beladen derby kreeg de commandopost van NAC een signaal over supporters die met elkaar op de vuist wilden gaan, maar die informatie werd niet gedeeld met de politie.

Als die informatie wel was uitgewisseld hadden stewards van Willem II en agenten eerder maatregelen kunnen nemen, schrijft burgemeester Paul Depla donderdag aan de Bredase gemeenteraad. Er is afgesproken dat signalen in het vervolg voortaan meteen worden gedeeld met de politie.

Tot een confrontatie tussen supporters kwam het op 21 oktober niet. Beveiligers van NAC wisten dat te verhinderen. Maar ze konden niet voorkomen dat de supporters zich tegen de politie keerden. Twee agenten raakten daardoor gewond.

Met camerabeelden werden tot dusver dertig relschoppers opgespoord en aangehouden. Het gaat om 23 aanhangers van NAC en zeven van Willem II.