Dreiger met terreur bij Maassilo niet vervolgd

De man uit Brabant die ervan werd verdacht dat hij in augustus 2017 dreigde met een terroristisch misdrijf bij de Maassilo in Rotterdam, wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie (OM) meldde vrijdag dat de inmiddels 24-jarige man geen verdachte meer is in deze zaak en dat hij niet wordt vervolgd. De dreiging leidde tot een grote politie-actie. Een concert in de Maassilo werd vlak voor aanvang afgelast uit vrees voor een aanslag.

Het OM concludeert na onderzoek dat de man niet van plan is geweest om een terroristisch misdrijf te plegen maar dat hij juist terroristen wilde opsporen. Om die reden had hij zich op internet voorgedaan als terrorist. Hij kwam in contact met een man uit Spanje, van wie hij veronderstelde dat hij een terrorist van IS was. Om hem te kunnen ontmaskeren sprak hij in chatgesprekken over het plannen van een aanslag in de Maassilo. De Spanjaard had zich met dezelfde intenties als de Brabander ook voorgedaan als terrorist, zo is later gebleken.

De informatie over de dreiging kwam in Nederland terecht. De man werd diezelfde nacht al door een terreureenheid opgepakt in zijn woning in Zevenbergen. Hij zat ongeveer drie weken vast en werd sinds zijn vrijlating in september 2017 begeleid door reclassering.

Het onderzoek heeft volgens het OM zo lang geduurd, omdat het uit verschillende onderdelen bestond. Zo is er een rechtshulpverzoek aan Spanje gedaan om de Spaanse verdachte te kunnen horen.

Voor het OM is de zaak nu helemaal afgedaan, zegt een woordvoerster.