„Dreiger Binnenhof wilde geen aanslag plegen”

Een 38-jarige man uit Sneek die op 8 februari op het Binnenhof zou hebben gedreigd met een terroristische aanslag, wilde helemaal geen aanslag plegen. Dat zei zijn advocaat vrijdag bij de rechtbank in Den Haag, waar een eerste inleidende zitting was. „Hij heeft niet gedreigd, niet met messen gezwaaid en hij wilde niet een aanslag plegen”, zei de raadsvrouw. Haar cliënt leefde volgens haar „in een andere realiteit”.

De verdachte, Ramon A., is zelf op de marechaussee afgestapt bij de ingang van de Eerste Kamer en had een rugzak bij zich waarin - naar later bleek - twee vleesmessen zaten. Hij zou tegen de marechaussee hebben gezegd dat hij „een aangewezen terrorist was die een aanslag kwam plegen”. De twee beveiligers dachten aanvankelijk dat hij een terrorist speelde, omdat er op dit moment net een test gaande was, zei de advocate. Na wat verwarring hielden ze hem toch aan.

Het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigt A. onder meer van een poging om - vanuit een terroristisch oogmerk - één of meer politici van het leven te beroven, de voorbereiding van moord of doodslag door wapens voorhanden te hebben en van bedreiging van politici.

De raadsvrouw meent echter dat de feiten in het dossier deze zware beschuldigingen niet kunnen dragen. Ze noemde haar cliënt „kwetsbaar maar niet gevaarlijk”. In het verleden is hij onder behandeling geweest wegens onder meer schizofrenie, maar hij hoefde van de GGZ geen medicijnen meer in te nemen. Dat heeft volgens haar dus niet goed uitgepakt. Ze vindt dat A. onder behandeling moet worden gesteld.

Haar verzoek om hem uit voorarrest te laten, wees de rechtbank echter af wegens ernstige gronden en bezwaren. De rechtbank is er wel van geschrokken dat A. nog niet door een psychiater is onderzocht. Ze droeg het OM op dit alsnog snel te regelen en ervoor te zorgen dat de uitkomsten daarvan eind juni klaar zijn.

De inhoudelijke behandeling is gepland op 8 juli.