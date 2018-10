Dreigende sluiting ziekenhuis verontrust Urkers

In Urk is onrust ontstaan over de dreigende sluiting van vier vestigingen van MC IJsselmeerziekenhuizen, waaronder het ziekenhuis in Lelystad.

„Als die sluiting werkelijkheid wordt, betekent dat absoluut een verschraling van het zorgaanbod. De Noordoostpolder, en zeker Urk, vormen al een blinde vlek op de ziekenhuiszorgkaart. Als de vestigingen van MC IJsselmeerziekenhuizen dichtgaan, wordt die blinde vlek alleen maar groter”, stelt de Urker huisarts Wilco Bloed woensdagmiddag desgevraagd.

Bloed hoorde woensdagmiddag dat de kinderafdeling in MC Zuiderzee in Lelystad per 13.00 uur woensdagmiddag is gesloten. „Die sluiting brengt een kettingreactie teweeg. De verloskamers in Lelystad zijn hierdoor ook dichtgegaan, omdat pasgeboren baby’s niet kunnen worden opgenomen.”

Naast MC Zuiderzee vallen ook polikliniek MC Dronten, polikliniek MC Emmeloord en een polikliniek in Urk onder de MC IJsselmeerziekenhuizen. Die zorginstelling verkeert in financieel zwaar weer en heeft dinsdag uitstel van betaling aangevraagd.

Halfuur rijden

Voor acute verloskunde (zoals keizersnedes) kunnen Urker vrouwen nu dus niet meer terecht in Lelystad, een krap halfuur rijden vanaf het vissersdorp. Urk heeft een van de hoogste geboortcijfers van Nederland. De zwangere vrouwen zijn nu aangewezen op ziekenhuizen in bijvoorbeeld Sneek, Zwolle of Heerenveen. „De aanrijtijd naar die ziekenhuizen valt nog steeds onder de wettelijke norm van 45 minuten”, zegt de Urker huisarts Bloed. „Toch is het wel jammer dat de aanrijtijd voor zwangere vrouwen die acute zorg nodig hebben, nu een stuk langer wordt.”

Trauma’s

Ook voor andere vormen van spoedzorg, zoals bijvoorbeeld bij trauma’s, is de aanrijtijd langer als het ziekenhuis in Lelystad ermee stopt en Urkers aangewezen zijn op andere ziekenhuizen, stelt Bloed. „Ook voor deze spoedzorg is de norm dat binnen 45 minuten ziekenhuiszorg geboden moet kunnen worden. Dat is wel mogelijk, maar het is wel op het randje.”

Al te veel wil de Urker huisarts , sinds dertien jaar actief in het vissersdorp, niet somberen. „In Emmeloord zit gelukkig nog een poliklinische vestiging van de Friese Antonius Zorggroep, waar ook een goede samenwerking mee is.”

Zorg

De ChristenUnie in Urk heeft woensdag over de ontwikkelingen rond MC IJsselmeerziekenhuizen aan de bel getrokken bij het college van burgemeester en wethouders. De partij zegt „met grote zorg” te hebben kennisgenomen van de berichtgeving. „Zijn de inwoners van Urk nog verzekerd van adequate en spoedeisende ziekenhuiszorg? Door de geografische ligging is een goede bereikbaarheid van de spoedeisende hulp voor Urk van levensbelang. Verloskundige (spoed)hulp komt op Urk veelvuldig voor door het hoge geboortecijfer.”

De CU, de grootste collegepartij in Urk, vraagt zich af of het „het college oog heeft voor de eventuele negatieve consequenties die een en ander met zich meebrengt. Wij denken dan bijvoorbeeld aan de ambulancezorg, die straks langer onderweg zal zijn naar een eerstehulppost en dus minder paraat zal zijn in de regio.”

Serieus

Voorzitter Cees de Bruin van de cliëntenraad van onder meer het ziekenhuis MC Zuiderzee in Lelystad stelde woensdagavond desgevraaagd dat zich bij hem woensdag „een partij” heeft gemeld die serieus wil meewerken aan een eventuele doorstart van het Lelystadse ziekenhuis. Een naam van die partij wil hij niet noemen. „Er wordt op dit moment nog keihard aan gewerkt aan een serieus plan om het ziekenhuis in Lelystad voor een deel door te laten draaien. Belangrijke functies in Lelystad kunnen misschien overeind blijven. Daarbij wordt dan ook gebruik gemaakt van goede contacten met omliggende ziekeknhuizen, zoals Isala in Zwolle en Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. Ik ben de afgelopen drie dagen ongeveer 24 uur per dag bezig met deze zaak.” Voor het eveneens noodlijdende MC Slotervaart in Amsterdam ziet De Bruin geen doorstartmogelijkheden. „Ik durf wel te stellen dat dat een gesloten boek is.”