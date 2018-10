Dreigende situatie in Poolse ambassade

In de Poolse ambassade in Den Haag is maandagmiddag een dreigende situatie ontstaan door de aanwezigheid van een verwarde man. Volgens de politie is de man „vooral een gevaar voor zichzelf, niet voor anderen”. Er is een onderhandelaar ingezet om hem tot bedaren te brengen en de situatie op te lossen.

Volgens hulpverleners ter plaatse zou de man zich met benzine hebben overgoten. Dat zou ook de aanwezigheid van brandweerauto’s aan weerszijden van het ambassadegebouw aan de Alexanderstraat verklaren. Ook staat er een ambulance gereed.

Inmiddels is een arrestatieteam van de politie gearriveerd, dat vervolgens het ambassadeterrein is opgegaan.