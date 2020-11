In een trein op het Centraal Station in Den Haag is maandagavond een man opgepakt die mensen had bedreigd. Zijn identiteit is niet bekendgemaakt. Bij zijn aanhouding, rond 21.45 uur, werden politiehonden ingezet.

De politie verdenkt de man van vuurwapenbezit, maar of bij hem een wapen is aangetroffen, zegt de politie niet. De verdachte is voor verhoor meegenomen naar het bureau. Wie hij heeft bedreigd en waarom is onbekend.