„Dreigend tekort aan tandartsen”

Er dreigt een tekort aan tandartsen. Afzwaaiende tandartsen hebben moeite om een opvolger te vinden voor hun praktijk, stelt beroepsorganisatie KNMT in het AD.

Buitenlandse tandartsen vulden de laatste jaren de gaten in het Nederlandse tandartsenbestand. Dat aantal is in 2017 fors teruggelopen, meldt de krant. „Sinds 1 januari 2017 moeten buitenlandse tandartsen een bewijs van taalvaardigheid tonen”, zegt het ministerie van Volksgezondheid. „Dit is hoogstwaarschijnlijk een reden voor de terugloop.”

Vooral in de periferie van Nederland hebben tandartsen moeite om een opvolger te vinden, stelt het KNMT. De organisatie wil daarom af van de beperking bij de opleidingen en adviseert het ministerie meer studenten toe te laten. Het nieuwe aanbod van Nederlandse tandartsen is beperkt door een maximaal aantal opleidingsplaatsen voor tandheelkunde bij de universiteiten.