Drechttunnel drie avonden en nachten dicht

De Drechttunnel in de A16 bij Dordrecht is vanaf vrijdag drie avonden en nachten in beide richtingen afgesloten. Verkeer van noord naar zuid en vice versa kan omrijden via de randweg N3 over het Eiland van Dordrecht en de A15. De extra reistijd bedraagt ongeveer een half uur.

Rijkswaterstaat renoveert en vervangt de komende jaren een flink aantal tunnels, bruggen en viaducten op leeftijd in Zuid-Holland waaronder de Drechttunnel. De afgelopen maanden zijn in de tunnel al verschillende nieuwe technische installaties aangebracht, zoals camera’s, slagbomen en een hoogtedetectiesysteem. De nieuwe installaties worden tijdens de komende weekendafsluiting aan het huidige besturingssysteem gekoppeld en worden getest.

De tunnel is afgesloten tussen vrijdag 21.00 uur en zaterdag 08.00 uur, tussen zaterdag 21.00 uur en zondag 10.00 uur en tenslotte tussen zondag 21.00 uur en maandagochtend 05.00 uur. Ook is een aantal toe- en afritten bij de tunnel dicht.