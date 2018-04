„Dranktest op overleden verdachte na ongeluk”

Er moet een bloedproef komen voor veroorzakers van zware verkeersongelukken, ook als de verdachte bij het ongeval zelf om het leven is gekomen. Alleen zo kan bepaald worden of er drank of drugs in het spel waren, schrijft De Telegraaf.

De Vereniging Verkeersslachtoffers (VV) en de Landelijke Organisatie Verkeersslachtoffers (LOV) pleiten voor die bloedproef. ,,Nu verkeren we vaak in onwetendheid over de omstandigheden en blijft de exacte oorzaak van een ongeval onduidelijk", zegt vicevoorzitter Nelly Vollebregt van VV.

Minister Dekker (Rechtsbescherming) bekijkt of hij in de wet kan opnemen dat er in dit soort gevallen onderzoek gedaan kan worden op het lichaam van de overleden verdachte of dat van het slachtoffer. Een Kamermeerderheid juicht dat idee volgens de krant ook toe.