Een dronken automobilist heeft woensdagavond in het Zuid-Hollandse Zuid-Beijerland bij een botsing twee woningen en twee auto’s beschadigd. De man had ruim vier keer meer gedronken dan toegestaan. Zijn rijbewijs is ingenomen, meldt de politie.

De botsing vond iets voor 22.00 uur plaats op de Noorddijk.