Dragen mondkapje wordt verplicht op drukke plekken in Amsterdam

Het dragen van een mondkapje wordt verplicht op drukke plekken in Amsterdam. Dat heeft de veiligheidsregio besloten. Het gaat om vijf locaties, waaronder de Wallen en de Kalverstraat. De maatregel gaat op woensdag 5 augustus in en geldt voor iedereen vanaf dertien jaar en ouder.

Het dragen van een niet-medisch mondkapje, zowel op straat als in winkels, is volgens de veiligheidsregio nodig op plekken waar het krap en druk is en waar andere maatregelen onvoldoende werken of leiden tot ongewenste economische effecten. Ook op de Nieuwendijk en de markten in de Albert Cuypstraat en Plein ’40-’45 moeten bezoekers een mondkapje gaan dragen.

Wie zich er niet aan houdt, riskeert een boete. De hoogte daarvan moet nog worden vastgesteld.

De nieuwe maatregel is een experiment en het naleven van e 1,5 meter afstand op deze plekken blijft gelden. De veiligheidsregio kijkt of het dragen van een mondkapje ertoe leidt dat mensen voorzichtiger worden en meer afstand houden, zoals het RIVM onlangs concludeerde. Aan de hand van de ervaringen zal worden gekeken hoelang de mondkapjes nodig zijn en over eventuele uitbreiding naar andere gebieden.

Woensdag werd bekend dat veiligheidsregio’s het dragen van mondkapjes mogen verplichten om ervoor te zorgen dat mensen de coronaregels beter naleven. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema vroeg eerder al om een onderzoek naar het dragen van mondkapjes in de openbare ruimte, aangezien het steeds drukker wordt in Amsterdam en mensen onvoldoende afstand houden.