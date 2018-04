Drachtige geiten dood door brand Zeewolde

Een grote stalbrand in Zeewolde (Flevoland) heeft tientallen tot enkele honderden geiten het leven gekost. In de stal stonden in totaal ongeveer driehonderd geiten, waarvan er veel drachtig waren, meldt de brandweer. Tientallen geiten waren op tijd buiten, maar het merendeel heeft het niet overleefd.

Een dierenarts laat dieren die nog leven, maar er zo ernstig aan toe zijn dat ze niet meer geholpen kunnen worden inslapen. De vlammen sloegen uit het dak van de stal. Volgens Omroep Flevoland was de brandlucht tot in Lelystad te ruiken.

Waardoor de brand is ontstaan, weet de brandweer nog niet.