Drachten op de been in stille tocht voor doodgestoken jongen

In Drachten zijn tussen de 500 en 1000 mensen op de been voor een stille tocht om de jongen te gedenken die vorige week werd neergestoken. Dat is de schatting van een woordvoerster van de gemeente.

De jongen raakte zwaargewond bij een steekpartij op de Zuidkade en overleed later op 16-jarige leeftijd aan zijn verwondingen.

De tocht vertrekt rond 20.00 uur. De route voert langs het huis waar de jongen woonde en eindigt bij het café waar hij vorige week zondag werd neergestoken. Twee jongens van 14 en 15 jaar zijn na de steekpartij opgepakt.