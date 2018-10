„Draai privatisering in slachthuizen terug”

De privatisering van de controle op hygiëne en dierziekten in slachthuizen moet worden teruggedraaid. Dat zegt Pieter van Vollenhoven, voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV), in reactie op een onderzoek door het platform voor onderzoeksjournalistiek Investico, waarover weekblad De Groene Amsterdammer heeft gepubliceerd.

Investico sprak met keurders, dierenartsen en werknemers van slachthuizen. Geïnterviewde keurders vertellen dat ze hun werk niet goed kunnen doen door een veel te hoog werktempo, te weinig bevoegdheden en een gebrekkige samenwerking met de dierenartsen van de voedsel- en warenautoriteit NVWA. Tot 2006 waren ze zelf onderdeel van de NVWA, maar om geld te besparen kwamen ze in dienst van een bedrijf.

„Hier keurt de slager zijn eigen vlees”, zegt van Vollenhoven, die vindt dat het toezicht gedaan moet worden door een onafhankelijke instantie en niet door een geprivatiseerde dienst. Volgens Van Vollenhoven geven de keurders zelf aan een geheimhoudingsplicht hebben en dat ze zich niet onafhankelijk voelen. „Ze kunnen de dierenartsen, de finale toezichthouders in de slachthuizen, niet van alle informatie voorzien. Daardoor heeft de NVWA ook geen zicht op alles wat er in zo’n slachthuis gebeurt.”

De vijf keurders die Investico sprak, wilden allemaal anoniem blijven wegens de geheimhoudingsplicht en de vrees hun baan te verliezen of geïntimideerd te worden. „Ons werk is niet meer onafhankelijk”, zegt een van hen. Hij zegt het liefst weer samen te gaan met de NVWA. „Nu gaat het alleen maar om winst maken.”

D66-Kamerlid Tjeerd de Groot is kritisch over de situatie met de geprivatiseerde keurders. Tegen de NOS zegt hij: „Als het werkt, dan werkt het. Maar het werkt kennelijk niet, dus moet je iets anders gaan doen.” Hij vindt net als Van Vollenhoven dat de keurders weer in dienst moeten komen van de NVWA.