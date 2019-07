„Draagvlak voor stoppen met aardgas neemt af”

Steeds minder Nederlanders willen van het gas af. Dat blijkt uit een landelijke peiling die is uitgevoerd door klimaatstichting HIER. Waren een jaar geleden nog zes op de tien Nederlanders (57 procent) positief over aardgasvrij wonen, nu kan minder dan de helft (48 procent) zich vinden in het doel van het kabinet om de cv-ketel uit elke woning te verbannen.

In 2030 moeten anderhalf miljoen huizen gasloos zijn en twintig jaar later, in 2050, alle 7 miljoen woningen.

„Mensen willen weten wat het voor hun eigen woning betekent. Het is nu onduidelijk hoe de kabinetsplannen allemaal gefinancierd gaan worden”, aldus een woordvoerster van het expertisecentrum. „Draagvlak onder de Nederlanders is essentieel. Het is belangrijk dat er snel meer duidelijk wordt over de kosten en financieringsregelingen, maar ook over de voordelen.”