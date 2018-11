Dozijn aanhoudingen om drugs in Vlijmen

Een arrestatieteam heeft tijdens een inval in Vlijmen (Noord-Brabant) twaalf mannen opgepakt voor illegale softdrugshandel en witwaspraktijken. Om de verdachten te verrassen ramde de politie met een shovel de voordeur van de loods waar ze waren. Twee mannen probeerden te vluchten, maar ze kwamen niet ver.

In de loods vond de politie onder meer dertig kilo hennep, zo’n 50.000 euro en benodigdheden voor de wietteelt. In en rond de loods heeft de politie ook nog dertien auto’s in beslag genomen, waaronder een aantal luxe exemplaren. Ook mochten de verdachten dure horloges inleveren.

Een stukje verderop vond de politie later een vuurwapen in een auto. De eigenaar van die auto is ook opgepakt.