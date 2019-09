Douwes boos op tolk bij blokkeerfriezen-proces

Jenny Douwes stapte donderdag boos op tijdens haar laatste woord in het hoger beroep over de A7-blokkade. Het ‘boegbeeld’ van de blokkeerfriezen hekelde de tolk.

Douwes sprak in het Fries en de vertaler kon haar geregeld niet volgen, tot frustratie van Douwes. „Ik wil binnen de grenzen van de wet een vrije Fries kunnen zijn”, merkte ze op het einde op.

„Maar onze tolerante, open gemeenschap wordt bedreigd door intolerante activisten.” Die worden volgens Douwes ondersteund door onder andere het Openbaar Ministerie (OM). Toen de tolk haar vroeg om de laatste zinnen te herhalen, stapte Douwes geëmotioneerd op. Na een paar minuten kwam ze terug om haar verhaal af te maken.

Douwes stelde eerder in haar slotwoord dat de anti-Zwarte Pietendemonstranten door de toenmalige burgemeester waren overgehaald om te komen demonstreren. Volgens Douwes zou uit stukken van de gemeente zijn gebleken dat een langzaamaanactie juist werd tegengewerkt.

Douwes wordt verdacht van opruiing. Zij had een Facebook-evenement aangemaakt waarin werd gesproken over het tegenhouden van de demonstranten. Ze verwijderde het evenement op bevel van de politie. Ze zou dan niet worden vervolgd, stelt ze. Het OM eist tegen Douwes een taakstraf van 240 uur en voorwaardelijke celstraf van drie maanden. Volgens de aanklager doet Douwes zich in de zittingszaal voor als onschuldig, maar profileert ze zich daarbuiten als boegbeeld van de blokkeerfriezen.

Donderdag was de derde en laatste zittingsdag. Naast Douwes hebben veertien andere blokkeerfriezen hoger beroep aangetekend. Het hof doet 31 oktober uitspraak.