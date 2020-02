Een 45-jarige douanier is dinsdagochtend in haar woning in Rotterdam aangehouden. De vrouw wordt verdacht van corruptie en witwassen, meldt het Openbaar Ministerie. De douane had haar eerder al op non-actief gezet.

De politie heeft de woning van de douanier doorzocht en beslag gelegd op administratie, gegevensdragers en geld.

De vrouw zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het OM geeft daarom verder geen informatie over de zaak.