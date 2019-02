Douane waarschuwt ondernemers weer voor brexit

Ruim 72.000 ondernemers die zakendoen met het Verenigd Koninkrijk, krijgen een brief van de douane om ze te wijzen op de gevolgen van de brexit. Dat is nodig omdat veel van hen nog niet zijn voorbereid, zegt directeur van de douane Nanette van Schelven in Het Financieele Dagblad.

„We zien in enquêtes en rondvragen dat bedrijven nog niet altijd stappen ondernemen, terwijl we ook in de media zien dat ze zich wel zorgen maken over wat er straks bij de grens gebeurt. De bewustwording dat ze daar zelf medeverantwoordelijk zijn, zien we nog niet genoeg terug”, zegt Van Schelven.

Bij een no-dealbrexit wordt de grenscontrole ineens een stuk strenger en ingewikkelder, zeker voor ondernemers die nog geen toegang hebben tot de douanesystemen. Van Schelven benadrukt dat de douane dan geen coulance aan de dag kan leggen: „Douaneformaliteiten zijn douaneformaliteiten. Daar kunnen we geen keuzes in maken.”